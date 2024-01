Sword of Convallaria erhält eine Demo und hat ein interessantes Monetarisierungsmodell

„Fire Emblem meets Final Fantasy Tactics“, mit diesen Worten wurde Sword of Convallaria im letzten Jahr angekündigt. Markige Vergleiche, zutreffend wohlgemerkt. Zumindest, wenn man nach den ersten optischen Eindrücken geht.

Entwickler XD Games hat jetzt bekannt gegeben, dass man vom 5. Februar bis zum 12. Februar 2024 eine spielbare Demo zum Taktik-RPG im Rahmen des Steam Game Fest anbieten möchte. Bis zu 10 Stunden Einzelspielerinhalte sind versprochen. Auch danach wird es nicht teurer für Interessierte, zumindest nicht anfangs. Denn Sword of Convallaria wird Free-to-Play sein.

Dabei bietet man ein interessantes Modell an: Die Vollversion wird zwei Spielmodi haben. Elysium wird als „dynamischer Online-Modus“ beschrieben, während Spiral of Destinies ein „eigenständiges Taktik-RPG für Einzelspieler“ sein soll. Die Einnahmen aus dem Online-Modus will XD Games kontinuierlich in die Entwicklung von Inhalten für den Einzelspielermodus investieren.

Neben Fantasy-Setting und Pixelart-Grafik setzt Sword of Convallaria natürlich auch auf rundenbasierte Kämpfe, will das „geliebte Genre“ aber neu interpretieren, zumindest aber neuen Wind hereinbringen.

Ihr setzt eure Füße auf den alten Kontinent Rodinia, wo ihr in Iria landet, einer kleinen Nation, die reich an magischen Luxit-Mineralien ist. Euer Abenteuer beginnt, als ihr in einem Kerker erwacht und nach Convallaria flieht, einer Stadt, die durch Irias eskalierende Konflikte bedroht ist. Als Anführer der Söldnergruppe Sword of Convallaria trefft ihr schwierige Entscheidungen, um Frieden für Iria zu schaffen.

Das gefällt auch Veteran Yasumi Matsuno, der auf Sword of Convallaria aufmerksam wurde und einen lobenden Tweet dazu verbreitete. Matsuno zeigte sich unter anderem für Final Fantasy Tactics und Ogre Tactics verantwortlich. Zunächst soll Sword of Convallaria für PC-Steam und Mobilgeräte erscheinen. Eine Switch-Version sei geplant und weitere Plattformen nicht ausgeschlossen.

Der neue Trailer:

via RPGSite, Bildmaterial: Sword of Convallaria, XD Games