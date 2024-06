Kingdom Hearts 4: Dieser Pixar-Film könnte die Vorlage für eine neue Welt bieten

Im Laufe der Jahre hat Kingdom Hearts seine Fans zahlreiche Disney-Welten besuchen lassen. Das Debüt ließ dabei noch vorwiegend Welten erkunden, die auf die klassischen 2D-animierte Vorlagen von Disney setzten. Darunter etwa Alice im Wunderland, Aladdin oder auch Tarzan.

Im Laufe der Zeit gesellten sich auch diverse Welten dazu, die auf jüngere Vorlagen basierten. Mit Kingdom Hearts III gaben sich dann auch diverse Pixar-Welten die Ehre – darunter Toy Story oder auch Monsters Inc.

Die Veröffentlichung von Kingdom Hearts 4 steht zwar noch in den Sternen, Spekulationen um eine neue Auswahl an Disney-Welten laufen aber bereits heiß. Einen beliebten Kandidaten bei Fans stellt dabei Inside Out dar – in der deutschen Veröffentlichung: Alles steht Kopf.

Inside Out erzählt die Geschichte des jungen Mädchens Riley, dessen Gefühle nur schwer miteinander auskommen, während sie erwachsen wird und emotional schwierige Ereignisse wie einen Umzug erlebt. Rileys Verstand fungierte im Wesentlichen als eine Welt für sich, wobei die Emotionen Freude, Trauer, Angst, Wut und Ekel als Rileys Kommando fungierten.

Sicherlich ein Setting mit spannendem Potenzial zur Integration ins „Kingdom Hearts“-Universum, spekuliert GameRant. Offiziell hat Square Enix noch keine Details zum nächsten Eintrag in die langlebige Action-RPG-Serie geteilt. Zuletzt ernüchterte ein Insider zudem mit der Aussicht, dass Kingdom Hearts 4 noch eine Weile auf sich warten lassen könnte. Welche Welten würdet ihr euch für Kingdom Hearts 4 wünschen?

Bildmaterial: Kingdom Hearts 3, Square Enix