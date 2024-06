The Legend of Heroes: Trails through Daybreak II erscheint im Westen

In wenigen Tagen wird The Legend of Heroes: Trails through Daybreak (Kuro no Kiseki) im Westen erscheinen und es wäre schon eine arge Enttäuschung, wenn NIS America nicht auch Trails through Daybreak II folgen lassen würde. Genau das wird geschehen, berichtet Gematsu.

Im PlayStation Network ist bereits das englische Logo aufgetaucht. Ganz ähnlich war es im Falle der Spiele zu The Quintessential Quintuplets von Spike Chunsoft, die sich später bestätigten.

NIS America wird ein Panel zu Trails through Daybreak bei der kommenden Anime Expo 2024 abhalten. Dann wird eine offizielle Ankündigung erwarten. Trails through Daybreak II ist seit 2022 in Japan erhältlich.

Die Geschichte spielt ein Jahr nach den Anfängen von Kuro no Kiseki, also im Jahr S.1209. Nachdem die Mafia-Organisation Almata weg war, kehrte in der Republik Calvard wieder Ruhe ein. Bis in der Stadt Edith eine Spezialeinheit auf bizarre Weise abgeschlachtet wird. Die Polizei sowie die Bracer Guild nehmen die Ermittlungen auf und auch andere Fraktionen im Untergrund werden aktiv.

Bildmaterial: The Legend of Heroes: Trails through Daybreak II, NIS America, Falcom