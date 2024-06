Kingdom Hearts beim Summer Game Fest: Geoff Keighley beantwortet „ständige“ Fragen

Kingdom Hearts 4 beim Summer Game Fest? Das wäre gewiss eine gute Gelegenheit für ein Lebenszeichen des neuen Teils der Reihe, um den es schon verdammt lange sehr ruhig ist. Oder? Leider nicht. Geoff Keighley höchstpersönlich nimmt Fans den Wind aus den Segeln.

Wie der Organisator der Show in einem Q&A bei Twitch mitteilte, wird das Spiel nicht bei der Show am 7. Juni 2024 dabei sein. „Die Leute fragen ständig nach Kingdom Hearts und ich weiß nicht warum. Ist das so, weil wir letztes Jahr [Final Fantasy VII Rebirth] dabei hatten? Die Leute sollten sich auf einen Reinfall einstellen, aber ihr könnt weiter hoffen.“

Die Hoffnungen dürften befeuert sein durch die letzten Gerüchte zum Spiel, die aufkamen. Demnach soll das Spiel angeblich den Codenamen „Quattro“ tragen und wird kleinere Online-Funktionen enthalten. Es soll sich außerdem optisch deutlich vom Look des Ankündigungstrailers unterscheiden. Darüber hinaus gab es Gerüchte um einen Veröffentlichungszeitraum.

In einer weiteren Antwort sagte Keighley übrigens, das Summer Game Fest habe in diesem Jahr nicht die typische „one more thing“-Ankündigung. Es sei ein eher „ruhiges“ Jahr für die Branch. Er hoffe, Nintendo werde eines Tages an der Show teilnehmen.

Apropos Kingdom Hearts: Schneller dürfte es mit dem neuen Ableger Missing-Link gehen. Kürzlich erst fanden nach einigen Problemen neue Beta-Tests statt, bei denen es diverse neue Figuren und Storyeindrücke gab – wir berichteten.

via Siliconera, Genki, Stealth4k, Bildmaterial: Kingdom Hearts IV, Square Enix