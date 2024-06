Bravely-Default-Macher sollen an einem unangekündigten Sequel arbeiten

Im Schatten der größeren Teams leitet Tomoya Asano bei Square Enix die Business Division 11, besser bekannt als Team Asano. JRPG-Fans wissen das natürlich, entsprangen den dortigen Köpfen doch Spiele wie Final Fantasy: The Four Heroes of Light, Bravely Default, Octopath Traveler, Triangle Strategy und Live A Live.

Derzeit arbeitet Team Asano an dem Dragon Quest III Remake, doch das ist offenbar nicht das einzige Spiel. Insider Midori äußerte, Team Asano würde derzeit auch an einem Spielarbeiten, das „eine Fortsetzung zu einem vorherigen Spiel“ sei. Außerdem arbeite man an Octopath Traveler, allerdings nicht an dem dritten Teil, sondern an den Portierungen für neue Plattformen. Eben diese haben sich in dieser Woche bereits bestätigt.

Fans von Team Asano blicken jetzt also freudig auf das andere, noch unangekündigte Sequel. Fleißig wird nun spekuliert, um welche Fortsetzung es sich handeln könnte. Viele Fans wünschen sich ein neues Live A Live, doch wahrscheinlicher ist wohl Bravely Default.

Eine Fortsetzung der Serie ist in Planung – als Asano diese im September 2021 andeutete, sprach er aber noch vor 3-4 Jahren Entwicklung. Je nachdem wie flott das Team war und ist, könnte uns also bald ein „Bravely Default 3“ erwarten. Übrigens: Auch ein Remaster des ersten „Bravely Default“ ist möglich – das deutete Asano zumindest im Oktober 2022 an.

Bildmaterial: Bravely Default II, Square Enix, Nintendo, Claytech Works