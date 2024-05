Erstmals außerhalb Japans: Nintendo feiert beliebtes Live-Event zum Japan-Tag in Düsseldorf

Pikmin Bloom ist hierzulande nicht wirklich abgehoben. Die App soll euch auf putzige Art und Weise animieren, gemeinsam mit Pikmin spazieren zu gehen. Wenn ihr mit euren Pikmin spaziert, hinterlasst ihr eine Blütenspur. Am Ende des Tages gibt es eine Zusammenfassung, so entsteht eine Art Tagebuch. Belohnt werdet ihr mit neuen Pikmin und Items.

In Japan ist Pikmin Bloom tatsächlich noch recht beliebt, wie auch aktuelle Zahlen von Sensor Tower zeigen. Dort wird die App nach wie vor mit einem monatlichen Umsatz von 600.000 US-Dollar gelistet und irgendwo muss das ja herkommen. Im Land der aufgehenden Sonne gibt es auch regelmäßig Events zu Pikmin Bloom.

So wird dort der Mini-Spaziergang veranstaltet, ein sehr beliebtes Event-Format, welches Niantic in Zusammenarbeit mit Nintendo jetzt auch nach Deutschland bringt. Am 1. Juni 2024 wird das Event auf dem Japan-Tag in Düsseldorf stattfinden. Es ist eine Premiere und das Debüt des Events außerhalb Japans.

TeilnehmerInnen „können mit besonderen Plätzen interagieren, die am Eventort eingerichtet werden, um Goldkeime für Deko-Pikmin zu erhalten“ und dürfen sich auf Sushi- und Ramen-Schlüsselanhänger-Deko-Pikmin freuen.

„Das wird unser erstes Event im echten Leben in Europa seit der Veröffentlichung, und wir freuen uns darauf, es mit euch zu teilen“, heißt es von Niantic und Nintendo. Weitere Details gibt es im offiziellen Blog.

Bildmaterial: Pikmin Bloom, Nintendo, Niantic