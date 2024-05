The Rogue Prince of Persia startet noch Ende Mai im Early-Access bei Steam

Eigentlich sollte The Rogue Prince of Persia bereits am 14. Mai im Early-Access starten. Aufgrund der plötzlichen Veröffentlichung von Hades II am 6. Mai entschied man sich, den Start etwas nach hinten zu verschieben.

Nun gaben Ubisoft und das Entwicklerstudio Evil Empire bekannt, dass die Early-Access-Version des Prinzen ab dem 27. Mai für PCs via Steam verfügbar sein wird. Dazu gibt es einen neuen Trailer.

In The Rogue Prince of Persia schlüpft ihr in die Rolle des Prinzen, der mit einer mystischen Bola ausgestattet ist, die ihn jedes Mal wiederauferstehen lässt, wenn er stirbt. So ein Glück aber auch. Ihr erkundet verschiedene Biome, meistert Waffen, rüstet neue Schmuckstücke aus und gewinnt Verbündete.

Der Launch-Trailer

via Gematsu, Bildmaterial: The Rogue Prince of Persia, Ubisoft, Evil Empire