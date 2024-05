The Rogue Prince of Persia wird verschoben und Schuld daran ist auch eure Mutter

Entwickler Evil Empire hat die Veröffentlichung von The Rogue Prince of Persia verschoben. Der Prinz meidet den Thron, denn dort hat Rogue-König Hades unvermittelt Platz genommen. Evil Empire gegründet die Verschiebung von The Rogue Prince of Persia ganz konkret mit der Veröffentlichung und dem Erfolg von Hades II.

Und Schuld daran ist auch eure Mutter. „Da jeder und jede Mutti dieses Spiel spielt (einschließlich unseres gesamten Teams … und deren Mütter), haben wir beschlossen, den Leuten ihren Spaß damit zu lassen, bevor wir The Rogue Prince of Persia veröffentlichen“, so Evil Empire in einer Stellungnahme.

Am 14. Mai sollte der Persia-Ableger erscheinen. Ein neues Datum teilte man nicht mit, aber das will man am Montag nachholen. Man habe vollstes Vertrauen in das Spiel, aber einer der am meisten erwarteten Titel, noch dazu aus dem gleichen Genre, eine Woche vor dem eigenen Spiel, das gehörte nicht zum Plan.

Wie Hades II wird auch The Rogue Prince of Persia im Early-Access starten. „Fertig“ ist es also ohnehin noch nicht. Fans schlüpfen in die Rolle des Prinzen, der mit einer mystischen Bola ausgestattet ist, die ihn jedes Mal wieder auferstehen lässt, wenn er stirbt. So ein Glück aber auch. Ihr erkundet verschiedene Biome, meistert Waffen, rüstet neue Schmuckstücke aus und gewinnt Verbündete.

Bildmaterial: The Rogue Prince of Persia, Ubisoft, Evil Empire