Beeindruckend: Fan baut Hyrule aus Zelda: Breath of the Wild mit LEGO-Steinen nach

Ein emsiger Zelda-Fan hat einen absurd detaillierten Nachbau von Hyrule aus „Breath of the Wild“ komplett aus LEGO-Bausteinen erstellt. Die Umsetzung des Projekts erforderte einen enormen Arbeitsaufwand, und Fans zeigen sich dankbar für die Mühe.

Während die meisten SpielerInnen mittlerweile von „Breath of the Wild“ zum Nachfolger „Tears of the Kingdom“ übergegangen sein dürften, war es „Breath of the Wild“, das die beliebte Marke in ein Open-World-Erlebnis verwandelte. Auf dieser neu gedachten Version von Hyrule basiert dann eben auch die beeindruckende Kreation des Reddit-Users Linky. Die findet ihr detailliert bebildert in diesem Reddit-Post.

Linky schätzt, dass die Weltkarte etwa 7,5 Quadratmeter misst, rund 15.000 LEGO-Steine seien verbaut. Wie viele Stunden dieses Projekt geschluckt hat? Das weiß Linky selbst nicht mehr. Der Bau sei aber im Laufe eines Jahres abgeschlossen worden.

Die Details sind wirklich beeindruckend – der Todesberg, der Hylia-See, das Schloss Hyrule, alle wichtigen Spots sind zu erkennen. Fans in den Kommentaren sind beeindruckt von der Komplexität des Builds und der Zeit, die dafür aufgewendet wurde.

Linky plant zudem, eine detaillierte Anleitung zum Zusammenbau seiner Kreation hochzuladen, damit andere Fans theoretisch ihre eigene Hyrule-Karte bauen können. Einige wollten, dass das Werk über das „LEGO Ideas“-System offiziell wird, aber leider sprengt die Kreation den Rahmen, um sich zu qualifizieren.

via GameRant, Bildmaterial: LEGO-Hyrule-Weltkarte von Reddit-User __Linky__