MAGES kündigt The Quintessential Quintuplets: Gotopazu Story 2nd an

Entwickler MAGES hat The Quintessential Quintuplets: Gotopazu Story 2nd angekündigt. Der neuste Titel der Reihe wird eine direkte Fortsetzung von The Quintessential Quintuplets: Gotopazu Story sein und ebenfalls für PlayStation 4 und Nintendo Switch erscheinen. Das Spiel soll noch in diesem Jahr in Japan auf den Markt kommen.

Gotopazu Story 2nd wird Inhalte wie Events und Kartenillustrationen aus der Smartphone-Adaption Gotopazu enthalten, die im Oktober 2020 für Smartphone und Mai 2023 ebenfalls für PS4 und Switch erschienen ist.

Die „Puzzle“-Elemente werden jedoch nicht enthalten sein. Allerdings wird es ebenfalls Elemente aus dem weiteren Verlauf der Vorlage von The Quintessential Quintuplets geben.

Der Kontakt der Visual-Novel-Videospiele The Quintessential Quintuplets mit dem Westen ist, sagen wir mal, spärlich. Dabei wurden die Manga-Vorlage und der Anime lokalisiert, es gibt also durchaus auch hierzulande Fans.

Noch unbestätigten Meldungen zufolge plant Spike Chunsoft eine Offensive im Westen. Das geht aus Listings im PlayStation Store hervor. Die beiden älteren Spiele The Quintessential Quintuplets: Memories of a Quintessential Summer (2021) und The Quintessential Quintuplets: Five Memories Spent With You (2022) scheint es zuerst zu treffen.

Ankündigungstrailer

via Gematsu, Bildmaterial: The Quintessential Quintuplets: Gotopazu Story, MAGES