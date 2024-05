Neues Harvest Moon angekündigt, aber nicht alle Fans sind glücklich darüber

Erst zum Start in das neue Jahr hat Natsume-Präsident Hiro Maekawa verkündet, dass das aktuelle Harvest Moon: The Winds of Anthos die Verkaufserwartungen des Entwicklers und Publishers erfüllt hat. Und nach Harvest Moon und vor Harvest Moon, oder?

Sieht Natsume auch so und kündigte heute Harvest Moon: Home Sweet Home an. Damit werden aber nicht alle Fans zufrieden sein, denn das Spiel erscheint nur für Mobilgeräte, also iOS- und Android-Geräte. Die Veröffentlichung ist für August geplant.

„Wir freuen uns, mit Harvest Moon: Home Sweet Home ein frisches, neues Harvest-Moon-Erlebnis für mobile Spieler auf den Markt zu bringen“, wird Natsume-Präsident und CEO Hiro Maekawa in einer Pressemitteilung zitiert.

„Mit dem traditionellen Harvest-Moon-Stil, den die Fans kennen und lieben, und einigen bekannten Gesichtern hoffen wir, dass dies ein gemütliches Farming-Adventure für alle mobilen Spieler sein wird. Wir freuen uns darauf, euch diesen Sommer zu Hause begrüßen zu dürfen!“

Euer Kindheitsfreud hat euch überredet, in eure Heimatstadt zurückzukehren, um sie wieder zu altem Glanz zu bringen. Die Stadt Alba hat gewiss schon bessere Tage erlebt – und nicht alle BewohnerInnen freuen sich über deine Rückkehr. Deine Aufgabe ist es, die Kritiker zu überzeugen, dass dir das Wohl des Dorfes am Herzen liegt. Schaffst du es, Alba wiederzubeleben?

Details, auch Bildmaterial, gibt es noch nicht.

via Gematsu, Bildmaterial: Harvest Moon: Home Sweet Home, Natsume