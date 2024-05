Stardew Valley: Welche Inhalte es noch ins Spiel schaffen, liegt nicht in erster Linie an euch

In einem aktuellen Interview sprach Stardew-Valley-Entwickler Eric „ConcernedApe“ Barone darüber, wie er entscheidet, was in die Updates des Spiels aufgenommen wird.

Auf die Frage nach Fanwünschen, die ihren Weg ins Spiel finden, sagte Barone, dass er zwar auf Feedback und Anfragen achtet, dies jedoch nicht der einzige oder wichtigste Faktor ist, den er berücksichtigt. Stattdessen füge er oft Ideen hinzu, die ihm beim Spielen von Stardew Valley einfallen, und wünscht sich dann, dass etwas im Spiel wäre. Die meisten Aktualisierungen sind von seinen Launen und seiner Intuition geprägt.

Dies könnte einige Fans überraschen, da viele Schlussfolgerungen hinsichtlich der Ähnlichkeiten zwischen dem, was dem Spiel hinzugefügt wurde, und den Wünschen der Fans gezogen haben. Die Iridium-Sense beispielsweise wurde möglicherweise von Stardew-Valley-Fans vorgeschlagen, bevor sie zum offiziellen Titel hinzugefügt wurde.

In einem anderen Fall wurden in Stardew Valley 1.6 Winteroutfits hinzugefügt – zuvor bot ein beliebter Mod diese Option an. Barone hat sogar den Schöpfer des „Stardew Valley Expanded“-Mods in offizieller Funktion engagiert, sodass er eindeutig über die Entwicklungen bei Fans und Mods informiert ist.

Aufwendige Updates für Stardew Valley bedeuten allerdings auch, dass das neue Projekt von Barone nur schleppend vorankommt. Warum es mit Haunted Chocolatier so lang dauert, erklärte Barone kürzlich.

via GameRant, Bildmaterial: Stardew Valley, ConcernedApe