Mehrfach abgelehnt: SEGA von Yakuza zu überzeugen war gar nicht so einfach, erklärt Nagoshi

Der Schöpfer der Yakuza- bzw. „Like a Dragon“-Serie sprach kürzlich über die Herausforderungen, als er SEGA vom Startschuss der heute beliebten Serie überzeugen musste.

In einem Interview mit Weekly Ochiai erklärte der ehemalige Chief Creative Officer von SEGA, Toshihiro Nagoshi, dass SEGA zu der Zeit, als er Anfang der 2000er Jahre darüber nachdachte, das erste Yakuza-Spiel auf den Markt zu bringen, Schwierigkeiten hatte, Spiele zu veröffentlichen, die sich weltweit gut verkauften.

„Dies führte zu einer Denkweise, Spiele zu entwickeln, die die Massen ansprechen würden, Spiele, die sich überall und an jeden verkaufen ließen“, erklärte Nagoshi (übersetzt von Automaton). „Aber diese Denkweise führte nicht wirklich zu einer Lösung, und ich habe gesehen, wie viele Spielvorschläge nach und nach verwässert wurden, weil die Produzenten sich bemühten, die Dinge so zu ändern, wie es das Management ihnen aufgetragen hatte.“

Nagoshi musste Yakuza mehrfach pitchen

Laut Nagoshi war SEGA nicht daran interessiert, Yakuza zu machen, als er es zum ersten Mal vorstellte, weil man der Meinung war, dass die Serie nicht die globale Anziehungskraft haben würde, die man suchte. „Natürlich wurde es gleich abgelehnt“, sagte er.

„Schließlich stand es völlig im Widerspruch zu dem, was ich zuvor über die Anziehung der Massen gesagt habe. Kinder könnten es nicht spielen, und es war weder für Frauen noch für ausländisches Publikum gedacht. In diesem Sinne gab es keine Möglichkeit, es ohne Widerstand zu genehmigen.“

Nagoshi sagt, er musste das Spiel mindestens dreimal pitchen, bevor SEGA nachgab und grünes Licht für das erste Yakuza-Spiel gab.

In den fast zwei Jahrzehnten seitdem ist die Serie für SEGA ein großer Erfolg geworden. Ende 2023 gab das Unternehmen an, dass die Reihe 21,3 Millionen Spiele verkauft habe, und Anfang des Jahres habe „Like a Dragon: Infinite Wealth“ allein in der ersten Woche eine Million Exemplare ausgeliefert. „Infinite Wealth“ war außerdem das 30. Spiel in der Geschichte, das in der renommierten japanischen Zeitschrift Famitsu die begehrte 40/40-Wertung erhielt, eine Auszeichnung, die 2012 auch Yakuza 5 ergatterte.

Nachdem er SEGA im Oktober 2021 verlassen hatte, hat Nagoshi nun sein eigenes Unternehmen gegründet, das von Netease unterstützte Nagoshi Studio, wo er und sein Team an seinem ersten Spiel arbeiten.

via VGC, Bildmaterial: Like a Dragon: Infinite Wealth, SEGA, Ryu Ga Gotoku Studio