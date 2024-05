Sony-Vorsitzender sicher: Live-Action-Verfilmung von Zelda wird „riesig“

Nach der Zusammenarbeit mit Illumination an Der Super Mario Bros. Film – und diese Partnerschaft wird auch in Zukunft fortgesetzt – verlagert Nintendo nun im Rahmen seiner Zusammenarbeit mit Sony für The Legend of Zelda den Fokus auf Live-Action.

In einem Interview mit Deadline äußerte sich Tom Rothman, Vorsitzender der Sony Motion Pictures Group, zu dem Projekt. Er sagt, dass der Zelda-Film „für uns riesig sein wird“ und, dass er „riesig“ sein wird.

Rothman wurde auch gefragt, warum Videospielfilme oft nicht funktionierten. Im Fall von „Zelda“ scheinen die Fans jedoch keinen Grund zur Angst zu haben, da der Film in „engst möglicher Zusammenarbeit“ mit Shigeru Miyamoto entsteht. Zuvor wurde bereits bekannt gegeben, dass Miyamoto als Produzent an Bord ist.

„Weil der Film in engster Zusammenarbeit mit [Nintendo-Videospieldesigner] Shigeru Miyamoto entwickelt und produziert wird. Er ist ein wahres Genie in dieser Welt, und es ist wirklich seine starke Vision, die ihn motiviert. Er hat es geschaffen und versteht es gründlich. Man muss sich nur die Ergebnisse von Super Mario Bros. ansehen“, so Rothman.

Der auf The Legend of Zelda basierende Film wurde letzten November angekündigt. Wir wissen, dass Wes Ball als Regisseur an Bord ist, weitere Details – einschließlich der Besetzung – wurden jedoch noch nicht bekannt gegeben.

via Nintendo Everything, Bildmaterial: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Nintendo