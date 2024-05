Noch drei Monate: Neuer Trailer zu Black Myth: Wukong sorgt für Stimmung

Game Science hat einen neuen Trailer zu Black Myth: Wukong veröffentlicht. Das Action-RPG nähert sich so langsam seiner Veröffentlichung, die für den 20. August 2024 geplant ist.

Black Myth: Wukong wurde ursprünglich bereits 2021 angekündigt und schon damals basierte es auf der beeindruckenden Unreal Engine 5. Ein Action-RPG für EinzelspielerInnen in bester Soulslike-Manier soll euch erwarten.

Inhaltlich zieht Black Myth: Wukong viel Inspiration aus dem legendären chinesischen Roman Die Reise nach Westen. Im Vergleich zur Vorlage soll das Action-RPG jedoch düsterer ausfallen. Eine „komplexere, dunkle Version“ der Geschichte ist angedacht.

„Auf seiner Reise zum Affenkönig kommt Son in den Besitz übernatürlicher Kräfte. Kräfte, die ihr euch in den Kämpfen natürlich zunutze machen dürft. So kann sich Wukong beispielsweise in einen riesigen Affen verwandeln oder die Gestalt eines besiegten Gegners annehmen. Um wiederum unbemerkt an Feinden vorbeizukommen, kann er sich in ein winziges Insekt verwandeln“, heißt es.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Black Myth: WuKong, Game Science