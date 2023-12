Zelda-Film: Regisseur hat besondere Pläne für den Live-Action-Film, die viele freuen dürften

Wes Ball – Regisseur des kommenden „The Legend of Zelda“-Films, hat einen Einblick gegeben, was er mit der Verfilmung vorhat. Wenn es nach ihm geht, soll Links Leinwand-Abenteuer einem „Live-Action-Miyazaki“ entsprechen.

Hayao Miyazaki ist bekanntlich Mitbegründer von Studio Ghibli und war Vorreiter bei gefeierten Animationsfilmen wie „Chihiros Reise ins Zauberland“, „Prinzessin Mononoke“ und „Mein Nachbar Totoro“. Nur wer sich hohe Ziele steckt, kann sich auch erreichen, nicht wahr?

Ball sprach mit EW über das Projekt, während er die Postproduktion von „Kingdom of the Planet of the Apes“ überwacht. Er sagte, seine Vision sei „dieser großartige Fantasy-Abenteuerfilm, der nicht wie Herr der Ringe ist, sondern ein eigenständiges Ding.“ Und weiter: „Ich habe immer gesagt, ich würde gerne einen Live-Action-Film von [Hayao] Miyazaki sehen. Dieses Wunder und diese Laune, die er in die Dinge einbringt, ich würde so etwas gerne sehen.“

Ball will etwas Besonderes machen

Ball sprach weiter über seine allgemeine Leidenschaft für Zelda und wie er glaubt, dass es sich um „unerschlossenes geistiges Eigentum“ handelt. Er erklärte: „Es wird großartig. Mein ganzes Leben hat zu diesem Moment geführt. Ich bin mit Zelda aufgewachsen und es ist meiner Meinung nach das wichtigste Eigentum, unerschlossenes geistiges Eigentum, wenn man so will. Wir arbeiten also sehr hart daran, etwas zu machen. Wir versuchen es nicht nur, weil wir es können. Wir wollen etwas ganz Besonderes machen.“

Ball gab an, dass er, sobald er mit der Arbeit an „Kingdom of the Planet of the Apes“ fertig ist, zu Zelda als seinem nächsten Projekt übergehen wird:

„Wir arbeiten am Drehbuch, und ob es das nächste ist oder nicht, lässt sich schwer genau sagen. Aber der Plan besteht auf jeden Fall darin, sich nach Abschluss von ‚Apes‘ einen Moment auszuruhen und dann in [Zelda] einzutauchen und den Fans hoffentlich das zu geben, was sie sich erhoffen, und auch neue Leute einzuladen. Ich denke, Nintendos Wunsch ist es, den Menschen diese Welt vorzustellen, die es nun schon seit 40 Jahren gibt.“

Stichwort „Miyazaki“: erst kürzlich präsentierte ein Fan einen aufwendigen Animationskurzfilm im Ghibli-Stil. Animiert wird die offizielle Produktion wohl nicht, aber zumindest das Thema „Ghibli“ ist wieder im Rennen.

Bildmaterial: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Nintendo