Pokémon Karmesin und Purpur: Neue Verteilaktion bringt euch dieses Pokémon aus dem Anime

In der kommenden Episode der japanischen Varietätsshow PokéDoko wurde angekündigt, dass es bald einen neuen Verteilcode zu Pokémon Karmesin und Purpur geben wird.

Die Episode wird am 19. Mai in Japan ausgestrahlt und wird euch ein Kwaks bescheren. Kein normales Kwaks, denn dieses Jungenten-Pokémon basiert auf dem Kwaks von Dot aus dem Anime Pokémon Horizone: Die Serie.

Diese Verteilaktion schließt an die Verteilung eines Felori an, das es im März gab und das ebenfalls auf dem Anime basiert. Es ist das Partner-Pokémon von Protagonistin Liko. Der Code ist noch gültig, falls ihr diese Nachricht bisher verpasst habt. Details zum Kwaks gibt es noch nicht, aber Fans dürfen hoffen, dass es ein Partnerband trägt.

In anderen Pokémon News: Derzeit ist The Pokémon Company wieder voll an der Merchandise-Front aktiv. Die Monpoké-Kollektion bringt man in den Westen, rund um das Thema Tee gibt es eine Merchandise-Sammlung mit Mortcha und in den Pokémon Centern gibt es jetzt die Lazy Summer Collection.

via Bisafans, Bildmaterial: Pokémon-Anime, The Pokémon Company