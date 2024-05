Gerüchte um neues Zelda-Projekt sorgen für Aufsehen: Zelda soll als Protagonistin auftreten

Ein bekannter Insider hat angedeutet, dass ein neues „The Legend of Zelda“-Spiel im Anmarsch sein könnte, das Zelda als Protagonistin in den Fokus rückt.

Konkret schreibt PapaGenos via Twitter mit Verweis auf jüngste Konzeptzeichnungen von Zelda: „Tears of the Kingdom hatte ein tolles Zelda-Design. Ich denke, wir sind längst überfällig für ein Spiel, in dem Zelda die Hauptfigur ist. Mir scheint, so ein Hyrule-Abenteuer ist etwas, was die Fans jetzt wollen.“ Im englischen Original setzt der User dabei vermeintlich willkürliche Großbuchstaben, die zusammen „THIS IS A HINT“ ergeben – „Das ist ein Hinweis“.

Erwartet uns also tatsächlich ein neues Zelda-Spiel, in der die titelgebende Figur endlich in die Rolle der Protagonistin schlüpft? Es bleibt abzuwarten. PapaGenos sagte zuvor übrigens bereits den Shadowdrop von Metroid Prime Remastered und das Remake von Mario vs. Donkey Kong voraus. Man darf seinen neuesten Hinweis also zumindest mit Spannung beobachten.

Zum ersten Jubiläum von „Tears of the Kingdom“ spendierte man Fans übrigens kürzlich gleich mehrere Überraschungen – hier lest ihr mehr.

via My Nintendo News, Bildmaterial: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Nintendo