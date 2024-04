Die neue Farming-Simulation Collector’s Cove bietet einen sehr ungewöhnlichen Schauplatz

Die Film- und Medienstiftung NRW hat die neue Welle geförderter Spiele vorgestellt. Mit dabei ist auch Collector’s Cove von Voodoo Duck, das mit 230.000 Euro gefördert wird. Das Duisburger Entwicklerstudio arbeitet an einer Farming-Simulation, so weit, so unaufgeregt. Schauplatz dieser ist aber ein Boot und das ist für das Genre natürlich durchaus unüblich.

In Collector’s Cove, das sich bereits in fortgeschrittener Entwicklung befindet, aber noch ohne konkreten Veröffentlichungstermin ist, verschlägt es euch auf eine beschauliche Reise an Bord eures eigenen Bootes. Mit einem tierischen Begleiter setzt ihr die Segel und entdeckt eine Welt voller Schätze und Geheimnisse.

Das Hauptaugenmerk der Bewirtschaftung liegt im Angeln, ihr ahnt es. Aber neben dem entspannten Fischen in Salz- und Süßwasser geht es durchaus auch um das klassische Farmen. Ihr baut seltene Pflanzen in maritimer Umgebung an. Alles noch ein bisschen ruhiger, als es andere Genre-Vertreter ohnehin schon bieten, denn zur Seite steht euch nur euer treuer tierischer Begleiter.

Ihr vervollständigt also eure Sammlung von Pflanzen und Fischen und erhaltet dafür spezielle Belohnungen. Dabei geht es nicht nur durch verschiedene Klimazonen. Ihr stellt euch nützliche Gegenstände her, die euch auf eurer Reise helfen und dekodiert euer Boot mit einer vielfältigen Auswahl.

Bildmaterial: Collector’s Cove, Voodoo Duck