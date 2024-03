So trauern Größen der Videospielbranche um Mangaka-Legende Akira Toriyama

Gestern ereilte die Welt eine traurige Nachricht – Akira Toriyama starb im Alter von 68 Jahren.

Toriyama ist wohl vor allem für seine Arbeit als Schöpfer von Dragon Ball bekannt, der dann in zahlreichen Anime-Serien, Filmen und Videospielen adaptiert wurde. Er arbeitete auch an mehreren Videospielen und war etwa für die ikonischen Charakterdesigns in Dragon Quest, Chrono Trigger und Blue Dragon verantwortlich.

Die Nachricht von Toriyamas Tod wurde auf der offiziellen Dragon-Ball-Website veröffentlicht und besagt, dass er am 1. März an einem akuten Subduralhämatom verstorben sei. In der Stellungnahme hieß es zudem: „Dank der Unterstützung so vieler Menschen auf der ganzen Welt konnte er seine kreativen Aktivitäten seit über 45 Jahren fortsetzen. Wir hoffen, dass Akira Toriyamas einzigartige Welt der Schöpfung noch lange von allen geliebt wird.“

Da braucht es keine Hoffnung – die weltweite Liebe für Toriyama und sein umfassendes Schaffen ist Gewissheit, wie sich in den Stunden nach Bekanntgabe seines Todes zeigte.

So trauert die Videospielbranche

Ehrungen aus der gesamten Videospielbranche wurden online geteilt, während andere Legenden der Branche gemeinsam um Toriyama trauern. „Ich kann nicht glauben, dass er weg ist“, schrieb etwa Yuji Horii, der Schöpfer von Dragon Quest und Autor von Chrono Trigger. „Ich bin sprachlos.“

„Herr Toriyama hat mir beigebracht, was es bedeutet, ein Profi zu sein und was Arbeit ist“, schrieb derweil ‚Final Fantasy‘-Schöpfer Hironobu Sakaguchi. „Ich habe ihn aus tiefstem Herzen respektiert. Wir beten aus tiefstem Herzen für die Seelen.“

Weitere Hommagen wurden von Tekken-Schöpfer Katsuhiro Harada, ‚Street Fighter‘-Produzent Yoshinori Ono, Nintendos Masahiro Sakurai und anderen geäußert. Ono würdigte beispielsweise: „Ihre Arbeit war ein Leuchtturm für meine Kreativität.„

‚Dragon Ball Z: Kakarot‘-Entwickler CyberConnect2 hat zum Trauertag die Studiotüren gar geschlossen. „Wir beten aufrichtig für die Ruhe der Seele von Professor Akira Toriyama“, heißt es in der Erklärung. Andere haben Geschichten über Toriyama geteilt, darunter eine Nachricht, die er für seine beiden Kinder geschrieben hat und die in einem der Enden von Chrono Trigger versteckt war.

‚One Piece‘-Schöpfer Eiichiro Oda widmete seinem langjährigen Freund eine lange Nachricht zum Abschied, hier übersetzt von Audrey von Aitai Japan. Die Nachricht schließt mit den rührenden Worten: „Mit Respekt und Dankbarkeit für die kreative Welt, die er hinterlassen hat. Ich bete für seine seelenvolle Ruhe in Frieden. Möge der Himmel die freudige Welt sein, die er sich vorgestellt hat.“

via Eurogamer, Bildmaterial: Dragon Ball Z: Kakarot, Bandai Namco