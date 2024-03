Rise of the Ronin erklärt euch, welche Folgen eure Entscheidungen auf die Story haben

Koei Tecmo, Sony Interactive Entertainment und Team Ninja haben das inzwischen dritte Entwicklertagebuch zu Rise of the Ronin veröffentlicht. Diesmal geht es um die Motivation des Protagonisten, das Beziehungssystem und Entscheidungen.

„Erlebt, wie sich die Geschichte auf unterschiedliche Weise entfaltet, je nachdem, welche Entscheidungen ihr trefft und mit welchen Charakteren ihr euch auf dem Weg verbündet. Stellt euch kritischen Missionsentscheidungen und gestaltet den Lauf der Geschichte durch ein reichhaltiges Multi-Choice-System“, heißt es in der Videobeschreibung.

Falls ihr es nachholen möchtet: Das erste Entwicklertagebuch drehte sich um die Vielseitigkeit der Welt, während ihr in der zweiten Episode einen umfangreichen Blick auf das Kampfsystem bekamt.

Rise of the Ronin erscheint am 22. März, exklusiv für PlayStation 5. Bei Amazon* könnt ihr euch die Handelsversion zu Rise of the Ronin bereits vorbestellen und dabei einen digitalen Bonus absahnen.

Das neue Kapitel:

Bildmaterial: Rise of the Ronin, Sony, Koei Tecmo, Team Ninja