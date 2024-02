Rise of the Ronin: Neuer Trailer präsentiert die Kombination aus Nahkampf und Feuerwaffen

Wer ein erstes Entwicklertagebuch veröffentlicht, muss natürlich wenigstens ein zweites folgen lassen. Team Ninja macht es richtig: Unten seht ihr Kapitel 2, das sich im Besonderen dem Kampf widmet.

Team Ninja ist berühmt für befriedigende Kampfsysteme, allen voran hat man schließlich Dead or Alive und Ninja Gaiden aus der Taufe gehoben. Mit Rise of the Ronin will man an das Erbe der überzeugenden Nahkampfmechaniken anknüpfen.

Das Kampfsystem soll leicht zugänglich, dennoch anspruchsvoll sein. Unterschiedliche Spielstile mit Nahkampf- und Feuerwaffen könnt ihr dabei kombinieren. Entzieht euren Feinden Ki, meistert eure Kampfkünste und perfektioniert verschiedene Kampfstile.

„Im Kampf gegen gewaltige Gegner kann ein effektives Parieren mit der Konterfunken-Aktion und der Einsatz von Kampfkünsten ihre maximalen Ki senken, wodurch es einfacher wird, sie zu besiegen“, erklärt man euch im PlayStation Blog. Dort stellt man euch auch die verschiedenen Stile, von „Hokushin Ittō“ bis „Yagyū Shinkage“ vor.

Die Geschichte von Rise of the Ronin spielt im späten 19. Jahrhundert, dem Ende der 300-jährigen Edo-Periode. Diese Zeit gilt als die dunkelste in der Geschichte Japans, da man es mit kriegerischen Herrschern und extrem tödlichen Krankheiten zu tun hatte.

Rise of the Ronin erscheint am 22. März, exklusiv für PlayStation 5. Bei Amazon* könnt ihr euch die Handelsversion zu Rise of the Ronin bereits vorbestellen und dabei einen digitalen Bonus absahnen.

Kapitel 2: Der Kampf:

