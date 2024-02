Rise of the Ronin: Neuer Trailer zeigt die Vielfältigkeit der Welt – und Katzen

Die meisten lauern derzeit auf Final Fantasy VII Rebirth, aber wer es mit dem Soulslike-Genre hält, wartet auf Rise of the Ronin. Das ist auch schon am 22. März an der Reihe und Publisher Sony arbeitet mit Entwickler Team Ninja auf diese Veröffentlichung hin.

Ein neuer „World Vignette“-Trailer stellt euch die Open-World des Action-Adventures heute näher vor. Dabei geht es um verschiedenen Landschaften, das Erleben von Bakumatsu-Japan und die Freiheit, die das Spiel bietet.

Die Geschichte von Rise of the Ronin spielt im späten 19. Jahrhundert, dem Ende der 300-jährigen Edo-Periode. Diese Zeit gilt als die dunkelste in der Geschichte Japans, da man es mit kriegerischen Herrschern und extrem tödlichen Krankheiten zu tun hatte.

Zur gleichen Zeit breitete sich der Einfluss des Westens inmitten eines Bürgerkriegs zwischen dem Tokugawa-Shogunat, das den Stand wahren und die „Bedrohung aus dem Westen“ fernhalten wollte, und den Anti-Shogunat-Fraktionen aus, welche das Shogunat stürzen wollte.

Rise of the Ronin erscheint am 22. März, exklusiv für PlayStation 5. Bei Amazon* könnt ihr euch die Handelsversion zu Rise of the Ronin bereits vorbestellen und dabei einen digitalen Bonus absahnen.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Rise of the Ronin, Sony, Koei Tecmo, Team Ninja