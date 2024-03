Final Fantasy XVI: Die PC-Version ist in den letzten Zügen und eine Demo soll es auch geben

Die kommende PC-Version von Final Fantasy XVI ist derzeit in den „letzten Zügen der Optimierungen“, wie Producer Naoki Yoshida gegenüber dem Game Informer erklärt. Außerdem gab er an, dass man die Veröffentlichung einer Demo vorab plane. Auch, damit Fans herausfinden können, ob das Spiel auf ihrem System gut funktioniert.

„Was den aktuellen Stand der Entwicklung angeht, so versuchen wir gerade, die letzten Optimierungsschritte herauszufinden“, so Yoshida gegenüber Game Informer. Davon hänge ab, wann man die PC-Version veröffentlichen könne und auch, wie die Systemanforderungen und Spezifikationen aussehen.

„Wir wollen auch eine Demo für die PC-Version veröffentlichen“, kündigt Yoshida an. „Wie gesagt, wir können noch nicht viel darüber sagen, wann sie erscheinen wird […]. Aber eines ist sicher: Es wird nicht allzu weit in der Zukunft liegen; es wird nicht ein Jahr, nicht zwei Jahre dauern, es wird wahrscheinlich kürzer sein als das, also bleibt dran.“

Yoshida bittet um Geduld. Ob wir die PC-Version noch in den nächsten Wochen zu Gesicht bekommen, ist also unklar. Wohl aber werden wir die zweite DLC-Erweiterung „The Rising Tide“ schon sehr bald wiedersehen. Im Rahmen der PAX East 2024 wird Square Enix am 22. März ein Panel zu Final Fantasy XVI im Albatross Theatre abhalten.

Die Gästeliste klingt vielversprechend: Naoki Yoshida ist dabei, ebenso Michael-Christopher Fox und Takeo Kujiraoka. Insbesondere der Auftritt von Kujiraoka lässt tief blicken, denn er ist der DLC-Director.

Bildmaterial: FINAL FANTASY XVI © 2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.