Das lohnt sich für Xbox: Sea of Thieves dominiert schon jetzt die PS5-Rankings

Das einst PlayStation-exklusive Ghost of Tsushima nach fast vier Jahren noch für PCs veröffentlichen? Lohnt sich, sonst würde es Sony Interactive Entertainment wohl nicht tun. Zumal man es zuvor schon mit God of War, Spider-Man, Ratchet & Clank und weiteren Games belegt hat.

Aber Sea of Thieves, das seit sechs Jahren für Xbox und PCs verfügbar ist, jetzt noch auf PlayStation veröffentlichen? Das lohnt sich auch? Ganz offensichtlich ja. Sea of Thieves ist derzeit nämlich das am häufigsten vorbestellte Spiel im PlayStation Store in den USA, Großbritannien, Frankreich und Deutschland.

Und das, obwohl die Veröffentlichung noch etwa einen Monat in der Ferne liegt und die digitale Vorbestellung keine besonders großen Hürden bietet. Xbox dürfte sich also in seiner Strategie bestätigt fühlen. Sea of Thieves steht damit auch vor kommenden Highlights wie Dragon’s Dogma II und vor allem dem PS5-exklusiven Rise of the Ronin.

Nach aufregenden Wochen hatte Xbox kürzlich angekündigt, dass man neben Sea of Thieves auch Pentiment, Hi-Fi Rush und Grounded für weitere Plattformen veröffentlicht. Hi-Fi Rush erscheint am 19. März 2024 für PlayStation 5. Grounded folgt am 16. April und Sea of Thieves am 30. April 2024. Pentiment ist bereits für PlayStation und Switch verfügbar.

via TheGamer, Bildmaterial: Sea of Thieves, Xbox Game Studios, Rare