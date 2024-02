Xbox-Fans müssen sich mit Neptunia: Sisters VS Sisters weiter in Geduld üben

Schon seit Januar 2023 ist Neptunia: Sisters VS Sisters im Westen für PlayStation und PC-Steam erhältlich. Bei der Anime Expo im Folgesommer überraschte uns Idea Factory dann mit einer Xbox-Version für den Westen, die sogar physisch erscheinen soll.

Während Idea Factory vor einigen Tagen die Switch-Umsetzung des Spiels nachreichte, müssen sich Xbox-Fans weiterhin gedulden. Die geplante Veröffentlichung im April verschiebt sich jetzt sogar auf den 21. Mai 2024, wie Idea Factory mitteilt. Eine Handelsversion gibt es weiterhin zur Vorbestellung im IFI-Online-Store, aber auch im freien Handel, beispielsweise bei Amazon*.

Den Swimsuit-DLC gib es in der Xbox-Version sogar im Grundspiel, hier muss man aber dann auch Maho und Anri verzichten, die Switch-exklusive Charaktere sind. Bei Neptunia: Sisters VS Sisters handelt es sich um ein Spin-off der Neptunia-Reihe, welches den kleinen Schwestern Nepgear, Uni, Rom und Ram die Hauptrolle gibt. Die Charaktermodelle sind neu erstellt worden. Erfahrt mehr zu den Story-Hintergründen in diesem älteren Beitrag. Lest hier unseren Test zum Spiel.

Ein älterer Xbox-Trailer:

Bildmaterial: Neptunia: Sisters VS Sisters, Idea Factory, Compile Heart