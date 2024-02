Nach politischer Kontroverse: Rise of the Ronin von Team Ninja erscheint nicht in Südkorea 

Rise of the Ronin – das anstehende Großprojekt von Team Ninja – wird nicht in Südkorea veröffentlicht.

Das berichteten kürzlich diverse koreanische Medien, nachdem der Spieleintrag aus dem koreanischen PlayStation Store entfernt und sämtliches Werbematerial – mit Ausnahme vom Trailer auf dem koreanischen PlayStation-YouTube-Kanal – zurückgezogen wurde.

Wie via koreanischer Community-Webseite Ruliweb berichtet wird, hat Sony Interactive Entertainment Korea eine Erklärung veröffentlicht, in der bestätigt werde, dass Rise of Ronin in Korea weder physisch noch digital veröffentlicht wird.

Sony nennt keinen Grund für die ausbleibende Veröffentlichung in Korea. Es wird angenommen, dass dies mit den Kommentaren von Game Director Fumuhiko Yasuda in einem von PlayStation hochgeladenen Video „Behind the Scenes“-Video zusammenhängt.

Darstellung von Shōin Yoshida sorgt für Kritik

Im Video wird gezeigt, wie Yasuda die Stadt Hagi und die Shoka-Sonjuku-Schule besucht, die im 19. Jahrhundert vom Gelehrten Shōin Yoshida gegründet wurde. Yoshida war ein einflussreicher Gelehrter, der viele der führenden Persönlichkeiten der Meiji-Restauration unterrichtete, die die kaiserliche Herrschaft in Japan wiederherstellten.

„Obwohl es eine andere Welt in einer anderen Zeit war, glaube ich, dass er mit Sokrates verglichen werden kann“, sagt Yasuda im Video über Yoshida. „Ich wollte seine Lehren und sein Leben ab dem Moment darstellen, als ich mit der Arbeit an Rise of the Ronin begann“, fährt er fort. „Er war nicht nur ein Philosoph. Er bestand darauf, wie wichtig es ist, Maßnahmen zu ergreifen.“

Yoshidas Schüler wurden in den folgenden Jahren während der Meiji-Zeit zu Schlüsselfiguren der japanischen Politik, in der Japan seine militärische Macht ausbaute und den Ersten Chinesisch-Japanischen Krieg und den Russisch-Japanischen Krieg gewann.

Yoshida gilt als eine der treibenden Kräfte von „Seikanron“, in Korea als „Jeonghanrok“ bekannt. Seikanron war eine Debatte innerhalb der Meiji-Regierung im Jahr 1873 darüber, ob Korea erobert werden sollte, um Japans nationale Macht zu stärken. Obwohl damals gegen die Invasion entschieden wurde, besetzte Japan Korea später von 1910 bis 1945.

Da seine Ideologien in Japan einflussreich sind, gilt Yoshida in Korea als umstrittene Persönlichkeit. Seine und die Aufnahme seines Schülers Kogoro Katsura in Rise of the Ronin wurde online vom koreanischen Publikum kritisiert.

via Eurogamer, Bildmaterial: Rise of the Ronin, Sony, Koei Tecmo, Team Ninja