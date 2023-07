Neptunia: Sisters VS Sisters erscheint für Xbox, von der Switch-Version dagegen keine Spur

Idea Factory International kündigte bei der Anime Expo 2023 eine Xbox-Umsetzung zu Neptunia: Sisters VS Sisters an. In Nordamerika und Europa soll es dabei 2024 sogar eine physische Veröffentlichung geben. Geplant ist neben einer Xbox-Series-Version auch eine Xbox-One-Fassung. Auf der Disc enthalten ist dann auch Patch 1.01. Ansonsten basiert die Xbox-Version auf der PlayStation-Version.

Die im April für Japan angekündigte Switch-Portierung spielte hingegen bei der Anime Expo 2023 keine Rolle. Sie erscheint im August in Japan und ist nach wie vor nicht offiziell für den Westen angekündigt.

Bei Neptunia: Sisters VS Sisters handelt es sich um ein Spin-off der Neptunia-Reihe, welches den kleinen Schwestern Nepgear, Uni, Rom und Ram die Hauptrolle gibt. Die Charaktermodelle sind neu erstellt worden. Erfahrt mehr zu den Story-Hintergründen in diesem älteren Beitrag. Lest hier unseren Test zum Spiel.

Der Ankündigungstrailer:

Bildmaterial: Neptunia: Sisters VS Sisters, Idea Factory, Compile Heart