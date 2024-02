The Evil Within 3: Kommentar von Shinji Mikami gibt Fans Hoffnung auf Fortsetzung

The Evil Within 3 ist wieder ein Stück wahrscheinlich geworden, glauben zumindest einige Fans.

Die Reddit-Community von The Evil Within hofft auf eine Fortsetzung, nachdem User Sophia_LaPapou einen Screenshot von Shinji Mikamis jüngstem Facebook-Beitrag aufgenommen hat, in dem er erklärt, dass er offen für eine Rückkehr zur Serie ist.

Konkret sagt Mikami, dass er gerne zu Psycho Break zurückkehren würde, dem japanischen Titel des Franchises „The Evil Within“. Es ist zu erwähnen, dass er The Evil Within 3 nicht bestätigt, immerhin ist Mikami nicht länger Teil von Tango Gameworks.

Auch wenn er dem dritten Teil der Serie kein grünes Licht geben kann, könnte Tango Gameworks ihn zurate ziehen und ihn zurückholen, um bei der Entwicklung des Spiels zu helfen. Eine Aussicht, die Fans Hoffnung auf eine künftige Ankündigung gibt, und viele sind gespannt darauf, was The Evil Within 3 dem Horror-Genre bringen könnte.

Übrigens: Im letzten Jahr glaubten Fans bereits einen möglichen Hinweis auf einen dritten Eintrag in die Horror-Serie in Hi-Fi-Rush ausgemacht zu haben.

via GameRant, Bildmaterial: The Evil Within 2, Bethesda, Tango Gameworks