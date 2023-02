The Evil Within 3: Easter-Egg im neuen Spiel der Schöpfer deutet auf Ankündigung hin

Bislang ist The Evil Within 3 allenfalls Zukunftsmusik – offiziell angekündigt, wurde es nämlich noch nicht. Ein erster Hinweis könnte nun allerdings gestreut worden sein. Und zwar in Form eines subtilen Easter-Eggs im neuen, kürzlich erschienenen Spiel von Tango Gameworks, Hi-Fi Rush.

Steht die Ankündigung von The Evil Within 3 bevor?

Der Titel spielt auf diverse Art auf die Horror-Serie aus dem eigenen Hause an – ein frisch entdecktes Easter-Egg deutet allerdings auf einen neuen Ableger an. Im Zuge einer Fahrstuhl-Fahrt wird für einen kurzen Moment ein Bildschirm gezeigt. Am unteren Bildschirmrand wird folgende Nachricht eingeblendet: „Sequel to popular survival horror game franchise anounced“ – nachfolgend ein Screenshot:

Eine Bestätigung von The Evil Within 3 ist das sicher nicht – ohne Grund wurde diese Grafik aber aller Voraussicht nach aber auch nicht platziert. Steht uns wohl bald eine Ankündigung ins Haus?

Hi-Fi Rush war übrigens die gelungene Überraschung der kürzlichen Developer_Direct von Xbox und Bethesda. Das durchgedrehte Rhythmus-Action-Spiel mit Einzelspielererfahrung ist ab sofort für Xbox Series, im Microsoft Store, Epic Games Store und bei Steam erhältlich und natürlich auch Teil des Xbox Game Pass.

via GamesRadar, Bildmaterial: Hi-Fi Rush, Bethesda, Tango Gameworks; The Evil Within 2, Bethesda, Tango Gameworks