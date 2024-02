Pokémon GO: Neuer Geheimcode beschert euch ein bislang seltenes Plasma-Pokémon

Was vor einigen Tagen mit einer plötzlich verschwundenen Forschung begann, wurde inzwischen aufgelöst. The Pokémon Company verteilt Rotom in Pokémon GO! Der vor einigen Tagen angeteaserte Code wurde jetzt vervollständigt:

0HY0UF0UNDM3

Ihr könnt den Code in der App – je nach Betriebssystem – oder über diese Website einlösen. Anschließend habt ihr neun Tage Zeit, die neue Event-Forschung „Geist im Gerät“ abzuschließen.

Dazu müsst ihr 30 Sinnoh-Pokémon fangen, danach gibt es 479x Sternenstaub, ein Hinweis auf die Pokédex-Nummer des Pokémon, das dann auftaucht: Rotom.

Rotom konnte man bereits in Pokémon GO fangen, allerdings nur zu besonderen Events. Das Pokémon ist somit nach wie vor selten im Spiel, besonders für Neulinge.

