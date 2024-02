Sony senkt offiziell den Preis der PlayStation 5 Slim, nachdem man die Verkaufsprognose verringerte

Sony hat den Preis der PlayStation 5 gesenkt, zumindest für eine begrenzte Zeit. Im Rahmen einer neuen Handelsaktion wird die Konsole bei teilnehmenden Händlern (bis zum 29. Februar) und PlayStation Direct (bis zum 25. Februar) für 474,99 Euro angeboten. Viele Händler unterbieten diese Aktion allerdings sogar.

So bekommt ihr die PS5 Slim bei Amazon* für 469,00 Euro. Genauso sieht es auch bei Media Markt* und Saturn* aus. Auch bei Otto* und GameStop* bekommt ihr die erst seit November erhältliche „Slim“ für 469,99 Euro.

Sony verweist auf Spiele wie den kooperativen Multiplayer-Shooter Helldivers 2, der derzeit für Furore sorgt, ebenso wie auf kommende PS5-exklusive Spiele wie Rise of the Ronin und Final Fantasy VII Rebirth. Die Zeichen standen nie besser, so die Message.

Die Preissenkung schließt auch an den aktuellen Geschäftsbericht an, in dem Sony zugestehen musste, dass die PS5-Verkäufe „allmählich zurückgehen“ werden, und bestätigte, dass es plant, im neuen 12-Monats-Zeitraum „keine großen Franchise-Titel“ herauszubringen. Eine ähnliche Preissenkungsaktion feierte man bereits im Juli 2023.

Zu Erinnerung: Die PS5 ging im November 2020 für 499,99 Euro an den Start und erfuhr im August 2022 aufgrund „globaler wirtschaftlicher Umstände“ eine Preissteigerung um 50 Euro auf 549,99 Euro. Die jetzt zeitlich befristete Preissenkung hält sich unter dieser Betrachtung in Grenzen.

