Pokémon GO: Trainer rätseln, was es mit einer plötzlich verschwundenen Forschung auf sich hat

Wenn ihr noch sehr regelmäßig und oft Pokémon GO spielt, dann habt ihr sie vielleicht auch gesehen, die neue Forschung „Geist im Gerät“. Im Subreddit The Silph Road gibt es dazu jedenfalls zahlreiche Berichte und Spekulationen.

Die Forschung wies an: „Fang mich, wenn du kannst“ und zeigte ein kleines Text-Emoji dahinter. 30 Bonbons gab es dazu für ein Pokémon, dessen Silhouette gezeigt wurde. Darüber hinaus wurde ein Teil eines Codes angezeigt, beginnend mit „0HY0“ – der Rest blieb verborgen.

Fans rätseln, ob es ein Fehler, eine verfrühte Veröffentlichung oder ein Teaser gewesen sein soll. Viele tendieren zum Teaser, doch Niantic ist wahrlich auch bekannt dafür, den ein oder anderen Fehler einzubauen. Es zeichnet sich aber zumindest ab, wie es weitergehen wird.

Die Silhouette zeigte nämlich ziemlich eindeutig Rotom. Das passt auch zur Zahl des Sternenstaubs, die man für die Forschung bekam: 479, das ist die Pokédex-Nummer von Rotom. Rotom konnte man bereits in Pokémon GO fangen, allerdings nur zu besonderen Events. Das Pokémon ist somit nach wie vor selten im Spiel, besonders für Neulinge.

Alles weist nach Los Angeles

Es wird erwartet, dass die Forschung am Wochenende (17. und 18. Februar) wieder aufgegriffen wird. Dann findet die Sinnoh-Tour in ihrer lokalen Variante in Los Angeles statt. Beim Feature „Ein paranormales Puzzle“ sollen Trainer in LA dann zusammenarbeiten, um einen Code aufzudecken, der eine Rotom-Begegung bringt. Wenn die Trainer diese Aufgabe lokal lösen, sollen auch Spielende auf der ganzen Welt teilhaben können.

Dann wird die Forschung möglicherweise mit einem Code verteilt. Wir werden diesen Beitrag aktualisieren, falls es so kommt, wie es kommen soll. Dann findet ihr den Code hier an dieser Stelle!

via Mein-MMO, Bildmaterial: Pokémon GO, The Pokémon Company, Niantic