The Day Before: Macher führen Scheitern des dubiosen Survival-MMO auf „Hasskampagne“ zurück

Fntastic, das Studio hinter dem dubiosen Survival-MMO The Day Before, hat behauptet, dass der Titel Opfer einer „Hasskampagne“ geworden sei, die von „bestimmten Bloggern“ durchgeführt worden sei, die von der Täuschung profitiert hätten.

Die Behauptungen wurden als Teil einer umfassenderen Verteidigung der hauseigenen Arbeitspraktiken und des umstrittenen Spiels erhoben, dessen Server diese Woche, weniger als zwei Monate nach der Veröffentlichung von The Day Before, geschlossen wurden.

Fntastic sagte, es wolle eine offizielle Antwort veröffentlichen, in der es um „viele Fehlinformationen“ geht, die kürzlich online verbreitet wurden. Das Studio gab seine Schließung im Dezember bekannt, nur vier Tage nach der Veröffentlichung von The Day Before, mit der Begründung, das Spiel sei „finanziell gescheitert“ und es fehle an den Mitteln, um weiterzumachen.

Das als postapokalyptisches Open-World-Survival-MMO angepriesene Spiel, das nach einer tödlichen Pandemie in den USA spielt, war während eines Großteils seiner bekannten Entwicklung in Kontroversen verstrickt.

The Day Before machte in der Vergangenheit nämlich vor allem mit fragwürdigen Schlagzeilen auf sich aufmerksam. Urheberrechtsprobleme, die Beschäftigung von Freiwilligen und mehr – wir berichteten, hier lest ihr die Details.

via VGC, Bildmaterial: The Day Before, MyTona, Fntastic