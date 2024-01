Sunkissed City: Das neue „Stardew Valley“ hat einen neuen Namen und sieht richtig gut aus

Arthur „Mr. „Podunkian“ Lee, der zuvor bei ConcernedApe an Stardew Valley gearbeitet hat, hat Sunkissed City offiziell angekündigt – eine neue Lebenssimulation, die in der Stadt spielt. Der Titel soll vierten Quartal 2024 via Steam für PCs erscheinen, Konsolen-Versionen folgen zu einem späteren Zeitpunkt.

Vielleicht erinnert ihr euch: Wir berichteten bereits über das „eigene Stardew Valley eines Stardew-Valley-Entwicklers“. Seinerzeit lief der Titel noch unter dem Titel „Apollo City“ – ein Name, der in Sunkissed City aber weiterhin eine Rolle spielt, wie die Steam-Beschreibung beweist:

Willkommen in eurem neuen Leben in Apollo City, einer sonnengeküssten Küstenmetropole voll ausgefallener Stimmung und skurriler Charaktere.

Als neuer Mitarbeiter für das „Peco Pioneer“-Pilotprogramm des monolithischen Pico-Konzerns ist es eure Aufgabe, eine Beziehung zur belebten Apollo-Community aufzubauen und ein gutes Wort für Picos neue umweltorientierte Initiativen einzulegen.

Aber in den belebten Straßen von Apollo City ist nicht alles in Ordnung. Die heimische Tierwelt verhält sich zunehmend aggressiver, die Gewässer sind leer, Monster strömen aus den Abwasserkanälen – ganz zu schweigen von der ständigen Migräne, unter der jeder in letzter Zeit leidet.

Lee verspricht, dass ihr alle Hände voll zu tun habt, in Apollo City. Ihr könnt euch etwa in den DIY-Gärten einer lokalen „Pflanzen-Punkbande“ austoben oder den Nachmittag im Park genießen. Ihr könnt aber auch ein Kaffee mit StadtbewohnerInnen trinken und euch so näher kommen. Oder Fotos machen und angeln gehen. Und wenn euch der Sinn nach Action steht, zieht es euch in die Kanalisation, wo Monster darauf warten vermöbelt zu werden.

Ein Spaziergang durch Apollo City (Februar 2023)

Bildmaterial: Sunkissed City, Mr. Podunkian