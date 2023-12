The Day Before: Studio Fntastic schließt wenige Tage nach Start des dubiosen Survival-MMO

Der „The Day Before“-Entwickler Fntastic hat eine Woche nach dem Early-Access-Start des Spiels bereits die Pforten dicht gemacht, gab das Unternehmen bekannt und nannte als Grund für die Schließung den finanziellen Misserfolg des Spiels.

The Day Before wurde am 7. Dezember im Early Access für PC über Steam veröffentlicht und erhielt „überwiegend negative“ Bewertungen. Es wurde erwartet, dass es sechs bis acht Monate lang im Early Access bleiben würde, aber jetzt, da Fntastic eingestellt wurde, ist die Zukunft des Spiels ungewiss. Die Server bleiben vorerst online.

Wenig überraschende Nachricht

„Heute geben wir die Schließung von Fntastic bekannt. Leider ist „The Day Before“ finanziell gescheitert und uns fehlt das Geld, um weiterzumachen. Alle erhaltenen Einnahmen werden zur Tilgung der Schulden gegenüber unseren Partnern verwendet“, heißt es im Statement.

„Wir haben all unsere Anstrengungen, Ressourcen und Arbeitsstunden in die Entwicklung von „The Day Before“ investiert – unserem ersten großen Spiel. Wir wollten unbedingt neue Patches veröffentlichen, um das volle Potenzial des Spiels auszuschöpfen, aber leider fehlt uns die Finanzierung, um die Arbeit fortzusetzen“, so das studio weiter.

Man stellt klar: „Es ist wichtig anzumerken, dass wir während der Entwicklung von „The Day Before“ kein Geld von der Öffentlichkeit genommen haben; Es gab keine Vorbestellungen oder Crowdfunding-Kampagnen. Wir haben fünf Jahre lang unermüdlich gearbeitet und unser Blut, unseren Schweiß und unsere Tränen in das Spiel gesteckt. Derzeit ist die Zukunft von „The Day Before“ und „Propnight“ ungewiss, aber die Server bleiben betriebsbereit.“

Man entschuldigt sich weiterhin, die Erwartungen nicht erfüllt z haben. Man habe die eigenen Fähigkeiten falsch eingeschätzt. „Spiele zu entwickeln, ist ein unglaublich herausforderndes Unterfangen“, so Fntastic. Oder, wie man in einem weiteren Tweet resümiert: „Shit happens.“

Nun, eine Nachricht, die sicher wenig überraschend kommt, ist man mit dem Projektverlauf vertraut. The Day Before machte in der Vergangenheit nämlich vor allem mit fragwürdigen Schlagzeilen auf sich aufmerksam. Urheberrechtsprobleme, die Beschäftigung von Freiwilligen und mehr – wir berichteten, hier lest ihr die Details.

Bildmaterial: The Day Before, MyTona, Fntastic