Dragon Ball Games Battle Hour verspricht Neuigkeiten zu Dragon Ball Daima und Sparking Zero

Schon im Oktober kündigte Bandai Namco die Dragon Ball Games Battle Hour an und jetzt ruft man sie kurz vor dem Start erneut in Erinnerung. Vom 27. bis zum 28. Januar 2024 wird man im Convention Center in Los Angeles „Aktivitäten rund um Dragon Ball“ bieten.

Das Event findet zum vierten Mal statt und bringt in erster Linie die Dragon-Ball-Community zusammen. Im Rahmen des Events gibt es Turniere und Demos, Photo-Points, Panels mit den Entwicklern und mehr. Die Battle Hour lohnt sich aber oft auch für Daheimgebliebene. Natürlich gibt es auch „eine Menge Neuigkeiten“ zu kommenden Spielen.

So erwarten uns beispielsweise Neuigkeiten zum im Dezember bei The Game Awards angekündigten Dragon Ball: Sparking! ZERO. Mit Sparking! ZERO kehrt die „Budokai Tenkaichi“-Reihe zurück. Bandai Namco setzt auf das „bekannte Gameplay aus vorherigen Teilen“, das man aber auf ein „neues Level“ heben will.

Außerdem hat Bandai Namco bereits Neuigkeiten zu Dragon Ball Daima angekündigt. Der neue Anime wird im Herbst 2024 an den Start gehen und soll das 40-jährige Jubiläum der Originalreihe feiern. Akira Toriyama ist an der Produktion mit einer brandneuen Story und natürlich beim Charakter-Design beteiligt.

Bildmaterial: Bandai Namco