Apollo City: Ehemaliger Stardew-Valley-Entwickler macht sein eigenes Stardew Valley

Fans von Stardew Valley warten aktuell auf das nächste große Update für die beliebte Farming-Simulation. Außerdem hat Schöpfer Eric „Concerned Ape“ Barone bereits das nächste Eisen im Feuer. Mit Haunted Chocolatier soll es in gruseligere Gefilde gehen, wenngleich der Look des Spiels ein ganz ähnlicher bleibt.

Bis Haunted Chocolatier an den Start geht, dürfte noch etwas Zeit ins Land gehen. Mit Apollo City könntet ihr die Wartezeit überbrücken. Das soll nämlich voraussichtlich noch dieses Jahr erscheinen und stammt von Arthur „Mr. Podunkian“ Lee. Lee arbeitete in der Vergangenheit an Stardew Valley mit und das merkt man auch Apollo City an.

Trotz ähnlichem Look möchte sich der Titel aber durch ein eigenes Setting abheben. Der Name ist Programm: In Apollo City verschlägt es euch in eine große Metropole. Via Twitter teilt Lee in regelmäßigen Abständen Bewegtbild-Eindrücke aus seinem Projekt.

Ihr dürft euch auf diverse bekannte Systeme und Mechaniken einstellen – Lee betont allerdings auch häufiger mal die Vorzüge von Apollo City, darunter etwa ein ausgefeilteres Rezept-System oder animierte Charakterportraits.

via GamePro, Bildmaterial: Apollo City, Arthur „Mr. Podunkian“ Lee