Es ist möglich, Final Fantasy VII Rebirth ähnlich wie ein „traditionelles JRPG“ zu spielen

Das actionreiche Kampfsystem von Final Fantasy XVI hat nicht jedem Final-Fantasy-Fan gefallen, doch gewiss erweitert es die Zielgruppe. Auch Final Fantasy VII Remake überarbeitete das Kampfsystem des Originals dramatisch. Für alle, die am klassischen Kampfsystem des Originals hängen, hatte Square Enix den klassischen Kampfmodus parat.

In diesem Modus, den ihr optional auswählen konntet, füllt sich die ATB-Leiste automatisch. Ganz so wie 1997. Eigentlich füllt ihr die ATB-Leiste durch fortlaufendes Angreifen, doch im klassischen Modus agieren die Charaktere automatisch und so füllt sich auch die ATB-Leiste von selbst. So konntet ihr euch ganz auf das Kampfmenü konzentrieren. Ein Kompromiss, ganz so chillig wie im Original ist das aber dann doch nicht.

Die FF7-Fans haben sich offenbar an das actionreiche Kampfsystem gewöhnt. Oder habt ihr noch laute Stimmen dagegen gehört? Und habt ihr euch eigentlich schon mal gefragt, ob der klassische Kampfmodus auch in Final Fantasy VII Rebirth zurückkehrt? Was bislang kaum eine Rolle spielt, wird jetzt in einem offiziellen PlayStation-Artikel beantwortet.

Kann ich Final Fantasy VII Rebirth immer noch wie ein traditionelles, rundenbasiertes JRPG spielen? Final Fantasy VII Rebirth bietet einen „klassischen“ Kampfmodus, der das Kampfsystem mehr dem ursprünglichen Final Fantasy VII angleicht. Der klassische Modus automatisiert das Angreifen und Verteidigen in Echtzeit und ermöglicht es den Spielern, sich auf das Verwenden des Befehlsmenüs zu konzentrieren, um Spezialangriffe einzusetzen, Magie zu wirken und Gegenstände zu benutzen.

Habt ihr den klassischen Kampfmodus in Final Fantasy VII Remake benutzt und wenn ja, werdet ihr ihn auch in Final Fantasy VII Rebirth nutzen? Oder hat dieser Modus nie eine Rolle für euch gespielt?

Final Fantasy VII Rebirth erscheint am 29. Februar 2024. Ihr wollt auf dem Laufenden bleiben, was Final Fantasy VII Rebirth angeht? Hier findet ihr alle Artikel unserer ausführlichen Berichterstattung.

Bildmaterial: Final Fantasy VII Rebirth, Square Enix