Sowohl der Termin als auch die Inhalte der nächste State of Play sind offenbar durchgesickert

Drei Dinge sind sicher: Die nächste Nintendo Direct, die Rente (er hat es versprochen) und der Tod. Sony PlayStation arbeitet hartnäckig daran, dass es vier Dinge werden. Die State of Play findet seit einigen Jahren statt, manchmal schob Sony aber auch ein „PlayStation Showcase“ dazwischen und vor allem sind die Abstände zwischen den „State of Play“-Streams zu unregelmäßig. Mal Februar, dann März, April, Mai, Juni, Oktober … fast alle Monate waren schon dabei.

Im Januar fand bisher noch keine State of Play statt, doch das könnte sich sehr bald ändern. Wie ein Lauffeuer breitet sich derzeit die Vorhersage von Nick Baker aus, der ironischerweise für XboxEra tätig ist, allerdings auch in der Vergangenheit mit seinen „Leaks“ schon richtig lag. So sagte er im letzten Jahr schon einmal einige Inhalte einer State of Play voraus.

Jetzt gibt Baker an, dass die nächste State of Play „ungefähr“ am 31. Januar 2024 stattfinden soll. Das ist jedenfalls die Deutung seines Tweets, den die meisten „kryptisch“ nennen, der aber ziemlich eindeutig ist und sogar die Inhalte der Show verrät. Die Liste sei nicht abschließend, meint Baker in den Kommentaren zu seinem eigenen Tweet.

Insider-Gaming hat die Spiele fein säuberlich aufgelistet, wir möchten euch an dieser Stelle den Spaß nicht verderben. Entscheidet selbst. Dort verweist man auch darauf, dass die Erfahrung gezeigt hätte, dass derartige Informationen wahrscheinlich „aus einem Video stammen, das auf Youtube hochgeladen wurde“ – aber natürlich noch nicht öffentlich ist.

Tom Phillips von Eurogamer habe jedenfalls „ähnliches“ gehört. Ein weiterer „Beweis“ kommt in Form des sehr glaubhaften Leakers Billbil-kun. Er sagte schon vor Tagen einen Auftritt von Death Stranding 2 und einer Neuauflage von Until Dawn für die sehr nahe Zukunft voraus. Auch hier rechnet man damit, dass diese Informationen bei der nächsten State of Play geteilt werden.

