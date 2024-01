Shenmue-Referenz: So verbeugt sich Like a Dragon: Infinite Wealth vor dem SEGA-Klassiker

Fans von Like a Dragon: Infinite Wealth haben kürzlich eine Referenz auf „Shenmue“ im Spiel entdeckt. In einem Podcast unterhalten sich Charaktere über Vorfälle, in denen Shenmue-Protagonist Ryo Suzuki involviert war.

Zur Erinnerung: Shenmue war eine Action-Adventure-Serie, die ursprünglich für SEGAs Dreamcast veröffentlicht wurde. Die ersten beiden Titel wurden seinerzeit für ihr ambitioniertes Design gelobt, Shenmue gilt nicht umsonst als Pionier im Open-World-Bereich. Als dann das erste Like a Dragon (im Westen „Yakuza“) im Jahr 2006 erschien, empfanden es viele SpielerInnen als spirituellen Nachfolger der Shenmue-Spiele. „Infinite Wealth“ scheint nun eben diesem Ursprung Tribut zu zollen.

Shenmue-Protagonist in „Infinite Wealth“

Auf dem Subreddit r/Shenmue hat User RelaxAlixx ein Video des Gameplays von Infinite Wealth gepostet, das Ichiban und seine Gruppe zeigt, wie sie durch die Stadt schlendern, während sie sich einen Podcast anhören. In dieser Folge des Podcasts erzählt einer der Moderatoren, Mike, die Geschichte eines „seltsamen Jungen“, den er am Hafen getroffen habe. Er erinnert sich ausdrücklich daran, dass er zu seiner großen Verwirrung unaufgefordert gefragt wurde: „Entschuldigung, kennen Sie einen Ort, an dem sich Matrosen aufhalten?“. Dann erinnert er sich, wie der Junge umherging und jeder anderen Person im Hafen die gleiche Frage stellte.

Der Moderator bemerkt im Folgenden, dass er eine auffällige Lederjacke trug, die auf der Rückseite mit einem Tiger verziert war. Eine Beschreibung, die zweifelsohne auf Shenmue-Protagonist Ryo Suzuki zutrifft. Mike erinnert sich, wie er später nach einem Lagerhaus gefragt wurde, wobei Ryo ihn und mehrere andere Leute auf der Straße offenbar mit der gleichen Frage ansprach. Das dritte Mal habe er Ryo Suzuki gesehen, als er fragte, wer ihm eine Bootsfahrt anbieten könne, und beobachtete dies von seiner Veranda aus, als Ryo von Tür zu Tür rannte, um jeden seiner Nachbarn zu fragen.

Das amüsante Easter Egg spielt auf die Orientierungslosigkeit in Shenmue an, die SpielerInnen häufig in ihrer Ratlosigkeit dazu zwang, zahlreiche NPCs um Rat zu bitten. Die Fans sind jedenfalls begeistert, dass „Infinite Wealth“ auf diese Art Bezug zu Shenmue nimmt.

via GameRant, Bildmaterial: Shenmue, SEGA