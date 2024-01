Until Dawn soll für PS5 und PCs neu aufgelegt werden und das passt gut zu aktuellen Gerüchten

Insider Billbil-kun, der in der Vergangenheit nahezu immer richtig lag mit seinen Enthüllungen, hat eine überarbeitete Version von Until Dawn ins Gespräch gebracht. Erst zu Beginn dieser Woche hatte der Insider den Untertitel von Death Stranding 2 enthüllt – sollte sich die Meldung denn bewahrheiten.

Zu Until Dawn berichtet Billbil-kun jetzt, dass eine überarbeitete Fassung von Until Dawn für PlayStation 5, aber auch für PCs erscheinen soll. Das passt einerseits gut zur Enthüllung der Verfilmung von Until Dawn, über die The Hollywood Reporter berichtete. Andererseits war eine PC-Version auch Teil aktueller Gerüchte um fünf kommende Sony-Titel für PCs.

Unklar ist laut Billbil-kun, ob es sich um ein Remaster oder ein Remake handelt. Wie im Falle von Death Stranding 2 legt sich der Insider aber darauf fest, dass die Neuauflage von Until Dawn innerhalb der nächsten 15 Tage stattfinden soll. Das riecht immer mehr nach einer State of Play.

