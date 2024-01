GDC-Umfrage enthüllt: 8 Prozent der befragten Entwickler arbeiten an Spielen für Switch-Nachfolger

8 % der in einer neuen Branchenumfrage befragten Entwickler gaben an, dass sie an Spielen für die nächste Nintendo-Konsole arbeiten.

In der neu veröffentlichten GDC-Umfrage „State of the Game Industry 2024″ wurden über 3.000 Spieleentwickler aus Indie- und AAA-Studios zu ihrer Arbeit befragt – darunter auch zu den Plattformen, für die sie derzeit Spiele entwickeln. Zum ersten Mal gaben fast 250 Personen an, dass sie an für den Switch-Nachfolger geplanten Titeln arbeiten.

Unabhängig davon gaben 32 % der befragten Entwickler an, dass sie derzeit am meisten an der nächsten Konsole von Nintendo interessiert seien. Da der Switch-Nachfolger noch nicht offiziell angekündigt wurde, ist es erwähnenswert, dass diejenigen, die an Spielen arbeiten, dies unter strenger Geheimhaltung tun dürften. Daher ist es möglich, dass mehr der 3.000 Befragten an „Switch 2“-Spielen arbeiten, sich aber dagegen entschieden haben dies auch anonym offenlegen.

Fest steht: Die Zeit sei endlich reif für einen Switch-Nachfolger. Die Angaben der Umfrage bestätigen auch nochmal das ohnehin offene Geheimnis, nach dem EntwicklerInnen bereits mit entsprechenden Dev-Kits versorgt seien. Wie lange Nintendo noch hinter dem Berg hält, bleibt abzuwarten.

via VGC, Bildmaterial: Mario vs. Donkey Kong, Nintendo