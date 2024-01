Copyright-Claim: Die Pokémon-Mod zu Palworld ist erstmal wieder Geschichte

Das war natürlich unausweichlich: Natürlich hat Palworld eine Pokémon-Mod bekommen. Der Youtuber ToastedShoes veröffentlichte gestern einen Ausschnitt, der die Modifikation in Aktion zeigt. Dabei läuft er als Ash Ketchum durch die Welt von Palworld und reitet und jagt fleißig „echte“ Pokémon. Auch NPCs hat er gegen Misty und Co. ausgetauscht.

Ebenso unausweichlich ist, was dann geschah. Ein „komplettes Video“ wollte er heute nämlich auf seinem Kanal veröffentlichen, aber dazu kommt es nicht mehr. „Nintendo hat mich geholt, bitte lasst mich in euren Gedanken und Gebeten“, schrieb YouTuber heute bei Twitter. Die Aufnahmen, die er bei Twitter veröffentlichte, waren gelöscht.

„This media has been disabled in response to a report by the copyright owner“, heißt es jetzt im alten Tweet, wo einst die Videovorschau abspielte. Der Hinweis besagt nicht, auf wessen Veranlassung das Video gelöscht wurde. Theoretisch könnte es auch aufgrund eines Claims durch Palworld-Entwickler Pocketpair geschehen sein. Oder natürlich durch The Pokémon Company. Die Annahme von ToastedShoes ist es aber offensichtlich, es sei Nintendo gewesen.

Im Gespräch mit IGN sagte Toasted Shoes, dass er immer noch plane, das vollständige Video zu veröffentlichen, welches die Mod zeigt, aber er würde sich an alle weiteren Copyright-Benachrichtigungen von Nintendo halten. „Wir würden das Mod-Pack gerne fertigstellen und kostenlos veröffentlichen, aber im Moment warten wir noch ab, da wir keine rechtlichen Probleme haben wollen“, so Toasted Shoes.

Bildmaterial: Palworld, Pocketpair