Luigi’s Mansion 2: Entwickler wussten selbst nicht, für welche Konsole das Spiel entsteht

Natürlich rutscht auch mal bei Nintendo etwas durch – generell gilt aber, dass das Traditionsunternehmen seine Zukunftspläne ziemlich gut geheim zu halten weiß. Jedenfalls deutlich besser als manch andere Unternehmen in der Branche. Die Gerüchte um einen „Switch“-Nachfolger bleiben etwa nach wie vor recht vage – nach letztem Stand sei sie „eher eine Iteration als eine Revolution“.

Geheimniskrämer Nintendo

Offenbar ist Nintendo aber so geheimniskrämerisch, dass es zuweilen nicht einmal seine eigenen Entwickler über die derzeit in Produktion befindlichen Konsolen informiert. Das behaupten jedenfalls die beiden Künstler Gary Shaw und Marc Brassard, die seinerzeit beide an der Entwicklung von Luigi’s Mansion 2 beteiligt waren.

In einem neuen Video von „Did You Know Gaming?“ erklären die beiden, dass die Entwickler des Spiels nicht wussten, für welches System Luigi’s Mansion 2 entstünde. Zunächst seien sie davon ausgegangen, dass der Titel für den ursprünglichen Nintendo DS erstellt würde.

Dem Video zufolge wurden eines Tages plötzlich mehrere EntwicklerInnen nach Japan ausgeflogen, woraufhin Satoru Iwata „im wahrsten Sinne des Wortes ein Laken vom Tisch zog“, um ihnen den Nintendo 3DS vorzustellen. Das Team hinter Luigi’s Mansion 2 wurde danach größer, aber Nintendo bestand darauf, dass die EntwicklerInnen, die an dem Spiel arbeiteten, in einem geheimen Raum ohne Fenstern eingesperrt wurden und „haufenweise Vertraulichkeitsvereinbarungen unterzeichnen“ und versprechen mussten, ihren KollegInnen nicht zu verraten.

„Für dieses Projekt gab es besonders hohe Sicherheitsvorkehrungen, und weil wir alle so nah beieinander waren und es so geheim war, hat es irgendwie Spaß gemacht“, erklärt Gary Shaw.

Dazu sei gesagt, dass Entwickler Next Level Games während der Entwicklung des Spiels nicht Teil von Nintendo war. Ein Umstand, der das Risiko von Leaks erhöhte. Erst seit 2021 waren die Mitarbeitenden von Next Level Games bei Nintendo angestellt – mit der Veröffentlichung von Luigi’s Mansion 3 wurde das Studio dann gekauft.

Did You Know Gaming? über Luigi’s Mansion

via The Gamer, Bildmaterial: Luigi’s Mansion 2, Nintendo