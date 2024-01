Hello Kitty wird in Gold aufgewogen: Für fast 7.000 Euro bekommt ihr jetzt diese Figur

Die kleine Katze Hello Kitty wird schon 50 Jahre alt. Um das zu feiern, haben Sanrio und Kurotani zwei Goldfiguren und eine Goldkarte zu Hello Kitty angekündigt. Die Figuren und Karten wird es in limitierter Stückzahl mit einer Seriennummer geben. Sie bestehen aus 24-karätigem Gold und können noch in diesem Monat vorbestellt werden.

Die Figuren befinden sich in einer hölzernen Box, in der sich ein Spiegel befindet. Eine Figur zeigt eine sitzende Hello Kitty, die eine 50 in der Hand hält. Sie ist auf 25 Stück limitiert. Daneben gibt es eine tanzende Hello Kitty, von der es 50 Exemplare gibt.

Die sitzende Hello Kitty wiegt 20 g und kostet umgerechnet etwa 6.700 Euro. Die tanzende Hello Kitty wiegt nur 6 g und soll etwa 2.600 Euro kosten. Daneben wird es eine Karte geben, die die sitzende Hello Kitty umgeben von Sanrio-Charakteren zeigt. Sie kostet etwa 1.400 Euro, von ihr wird es 50 Stück geben.

