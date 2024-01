Neue LEGO-Sets zu Sonic sollen erscheinen und auch ein neues Premium-Set ist dabei

Details zu vier potenziellen neuen LEGO-Sets zu Sonic the Hedgehog sind online durchgesickert. Die Sets sollen später in diesem Sommer und Herbst erscheinen. SEGA und LEGO haben bekanntlich bereits zusammengearbeitet, um aufwendige LEGO-Sets basierend auf Sonic the Hedgehog zu entwickeln.

Details zu neuen Sets wurden nun von Sonic Stadium entdeckt und von Instagram-User mtdbricks geteilt. Der Leak umfasst die offiziellen Bezeichnungsnummern und Namen von drei Sets mit „Sonic the Hedgehog“-Thema sowie deren Preise. Ein anderer Instagram-User, 1414falconfan, ergänzte Details zu diesen Sommersets, einschließlich der Stückzahl.

Demnach erwarte Sonic- und Bausteinfans:

Tails‘ Abenteuer-Boot – 60 US-Dollar, 393 Teile (Sommer 2024)

Knuckles und der Master-Emerald-Schrein – 50 US-Dollar, 325 Teile (Sommer 2024)

Super Sonic vs. Egg Drillster – 100 US-Dollar, 590 Teile (Sommer 2024)

Unbekanntes 18+ Set – 720 Teile (Oktober 2024)

Worum es sich genau bei dem aufwendigeren Set für erwachsene Bausteinfreunde handelt, bleibt vorerst unklar. Besonders dieses Set dürfte aber die Neugierde der Sonic-Fans wecken. Denn die bisherigen Sets richteten sich vor allem an ein jüngeres Publikum. Etwas, was derzeit auch Animal-Crossing-Fans kritisieren. Super-Mario-Fans hingegen durften sich schon über einige Premium-Sets freuen, die sich an ein Publikum jenseits der 18 Jahre richten.

Es gilt: Eine offizielle Stellungnahme, geschweige denn Ankündigung seitens LEGO und SEGA steht aus.

via GameRant, Bildmaterial: Sonic Superstars, SEGA