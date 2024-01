Spider-Man 2 erobert die Spitze der japanischen Charts und das hat kuriose Gründe

Die aktuellen japanischen Verkaufscharts der Woche vom 15. bis zum 21. Januar 2024 liegen vor. Überraschenderweise platziert sich Spider-Man 2 plötzlich mit über 30.000 verkauften Einheiten ganz oben in den Software-Charts. Es verkaufte sich fast doppelt so oft wie in der Vorwoche.

Die PlayStation 5 erzielt in den Hardware-Rankings genau das gleiche Ergebnis, Platz 1 mit fast 46.000 verkauften Geräten, 20.000 mehr als in der Vorwoche. Da gibt es natürlich einen Zusammenhang.

In Japan gab es Angebote für PS5-Bundles mit Spider-Man 2. Ein Bundle für das Weihnachtsgeschäft, das in Japan aber nicht den Absatz fand, den sich Sony wohl erhofft hatte. Demzufolge gibt es jetzt bei einigen Händlern Angebote zu diesem Bundle. Game Data Library weist darauf hin, dass wohl viele nur zu dem Bundle gegriffen hätten, weil es günstig war. Nicht, weil sie Interesse an Spider-Man 2 gehabt hätten. Diverse Downloadcodes aus dem Bundle lassen sich bei Online-Auktionshäusern finden. Kurios, oder?

So sehen die Software-Charts aus:

[PS5] Marvel’s Spider-Man 2 (SIE, 10/20/23) – 30.220 (243.612) [NSW] Momotaro Dentetsu World (Konami, 11/16/23) – 16.733 (936.936) [NSW] Super Mario Bros. Wonder (Nintendo, 10/20/23) – 16.654 (1.687.342) [NSW] Another Code: Recollection (Nintendo, 01/19/24) – 15.741 (New) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 8.267 (5.680.781) [NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 03/20/20) – 5.790 (7.673.551) [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) – 5.788 (3.424.744) [NSW] Pokémon Karmesin & Purpur (TPC, 11/18/22) – 5.670 (5.278.988) [NSW] Dragon Quest Monsters: Der dunkle Prinz (12/01/23) – 5.581 (534.841) [NSW] Pikmin 4 (Nintendo, 07/21/23) – 5.438 (1.161.358) [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18) – 5.135 (5.429.917) [NSW] Pokémon Karmesin & Purpur + DLC (TPC, 11/03/23) – 4.907 (99.747) [PS5] The Last of Us Part II Remastered (SIE, 01/19/24) – 4.364 (New) [NSW] Splatoon 3 (Nintendo, 09/09/22) – 3.981 (4.213.961) [NSW] The Game of Life (Takara Tomy, 10/06/23) – 3.847 (177.498) [NSW] 51 Worldwide Classics (Nintendo, 06/05/20) – 3.732 (1.234.901) [NSW] Zelda: Tears of the Kingdom (Nintendo, 05/12/23) – 3.060 (1.944.981) [NSW] Nintendo Switch Sports (Nintendo, 04/29/22) – 2.816 (1.262.600) [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 10/18/19) – 2.761 (3.517.292) [NSW] Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival (Bamco, 09/22/22) – 2.670 (293.114) [NSW] Mario Party Superstars (Nintendo, 10/29/21) – 2.634 (1.389.791) [NSW] Super Mario Party (Nintendo, 10/05/18) – 2.533 (2.247.144) [NSW] WarioWare: Move It! (Nintendo, 11/03/23) – 2.272 (158.247) [NSW] Momotaro Dentetsu (Konami, 11/19/20) – 2.245 (2.972.147) [NSW] Puyo Puyo Tetris 2 Special Price (SEGA, 11/17/22) – 2.085 (128.908) [NSW] Hogwarts Legacy (Warner Bros. Games, 11/14/23) – 1.929 (90.510) [NSW] Prince of Persia: The Lost Crown (Ubisoft, 01/18/24) – 1.921 (New) [NSW] Super Mario RPG (Nintendo, 11/17/23) – 1.907 (463.194) [NSW] Pokémon Sinnoh-Remakes (TPC, 11/19/21) – 1.786 (2.693.727) [NSW] Football Manager 2024 Touch (SEGA, 01/12/24) – 1.710 (5.273)

Die Hardware-Charts:

PlayStation 5 – 45.971 (4.406.378) Switch OLED – 30.942 (6.562.165) PS5 Digital – 11.932 (694,014) Switch Lite – 8.505 (5.712.770) Switch – 4.245 (19.706.568) Xbox Series X – 1.428 (247.323) PlayStation 4 – 620 (7.917.255) Xbox Series S – 460 (296.533) New 2DS XL (inkl. 2DS) – 16 (1.192.786)

