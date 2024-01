Die kommenden LEGO-Sets zu Animal Crossing könnt ihr jetzt endlich vorbestellen

Schon im August 2023 gab es erste Anzeichen für eine nahende, weitere Nintendo-Kollaboration mit LEGO. Animal Crossing sollte die nächste ausgewählte Marke nach Super Mario, Donkey Kong und Co. sein.

Im Oktober machten die beiden Partner die ersten Sets offiziell. Im März 2024 erscheinen die folgenden fünf Sets, die ab sofort im offiziellen LEGO-Store vorbestellbar sind.

Die Animal-Crossing-Marke scheint LEGO-Zielgruppen-tauglich. Das einerseits – und andererseits ist Animal Crossing auch sehr populär. Auf fast 43 Millionen verkaufte Einheiten blickt allein Animal Crossing: New Horizons zurück.

Da kommt selbst Zelda: Tears of the Kingdom nicht heran. Trotzdem, so scheint es, ist Zelda die nächste ausgewählte Marke der beiden Spielwarenriesen. Erst in dieser Woche gab es neue Gerüchte zu einem Zelda-Set von LEGO.

Bildmaterial: LEGO