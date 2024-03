Final Fantasy VII Rebirth: Director spricht über gestrichene Inhalte und verrät konkretes Beispiel

Seit dieser Woche ist Final Fantasy VII Rebirth endlich erhältlich und Fans des Originals können mit eigenen Augen sehen, wie nah an der Vorlage der zweite Teil der Remake-Trilogie ist.

Der hauseigene Square-Enix-Blog konnte es nicht erwarten und wollte wissen, welche Inhalte es vielleicht nicht ins Spiel geschafft haben, die man ursprünglich geplant hatte. Director Naoki Hamaguchi musste da zunächst überlegen.

„Hmm … (denkt nach) … In Sachen Dinge, die wir reinmachen wollten, zum Schluss aber der Schere zum Opfer fielen, gab es wirklich nicht besonders viel. Ich denke, dass die große Mehrheit der Sachen, die wir im Spiel haben wollten, auch im finalen Spiel zu finden sind“, so Hamaguchi zunächst.

Dann jedoch: „Oh, eine Sache gab es. Es gibt da eine Szene in Unter-Junon im originalen Final Fantasy VII, wo Cloud in eine höher gelegene Militärbasis eindringen muss. Dafür gibt es ein Minispiel, wo man auf einen Delphin springen und dabei seinen Sprung timen muss, um ein Stück Metall zu greifen, damit man von dort aus weiter hochklettern kann.“

Fans erinnern sich daran natürlich lebhaft. Die Perspektive machte es gar nicht so einfach, wisst ihr noch? „Früh in der Entwicklung versuchten wir, das so umzusetzen, wie es im Originalspiel war. Der Prototyp funktionierte, aber wir erkannten schnell, dass wegen des modernen Grafikstils und der Tatsache, dass die Kamera jetzt frei bewegt werden konnte, das Ganze nicht richtig aussah“, erinnert sich Hamaguchi.

„Es fühlte sich einfach ein wenig … sonderbar an. Es überzeugte nicht und machte beim Spielen auch keinen Spaß“, kam man zu dem Entschluss. Den „Delfin-Ritt“ hat man aber trotzdem implementiert, wenn auch ganz anders.

„Cloud hängt sich immer noch an den Delphin, aber jetzt in Form eines Wasser-Rennspiels, in dem man sich schnell fortbewegt. In diesem Fall hat es nicht funktioniert, das Original nachzubauen – der neue Ansatz bringt mehr Spaß“, hofft Hamaguchi. Was sagt ihr?

Bildmaterial: Final Fantasy VII Rebirth, Square Enix